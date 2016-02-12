Столтенберг звинуватив Росію в підриві мирного врегулювання у Сирії

За словами Йенса Столтенберга,тривалого миру може бути досягнуто лише у випадку припинення цих дій, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Росія переважно націлювалася на опозиційні групи, а не на "Ісламську державу". Повітряні атаки російських літаків проти різноманітних опозиційних груп в Сирії фактично підірвали зусилля, щоб досягти мирного рішення шляхом переговорів", - заявив він перед Мюнхенською конференцією з безпеки.

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Генсек Північноатлантичного альянсу назвав першочергові потреби для мирного врегулювання. "Те, чого ми потребуємо, це тривале припинення вогню, ми потребуємо допомоги для цивільних і потребуємо, звісно, угоди про перехідний стан", - наголосив очільник НАТО.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на п'ятницю контактна група по Сирії під час переговорів у Мюнхені досягла угоди про термінове припинення вогню між повстанцями та сирійськими урядовими військами. Однак Росія заявила, що продовжуватиме бомбардувати терористів "Ісламської держави".