Керрі: Сторони сирійського конфлікту домовилися про припинення вогню

Про це повідомив після переговорів у Мюнхені глава Держдепартаменту США Джон Керрі.

При цьому режим припинення вогню не буде поширюватися на угруповання, визнані терористичними, пише Дождь.

Також узгоджені питання постачання в сирійські міста гуманітарної допомоги. Поставки розпочнуться вже цього тижня.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що ці переговори за посередництва триватимуть шість місяців. Делегації будуть знаходитися в різних кімнатах і між ними будуть ходити представники ООН.

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Пріоритетами переговорів є припинення вогню, доставки гуманітарної допомоги і боротьба з угруповання "Ісламська держава".

Перемир'я є головною метою цих переговорів. У нього входить встановлення перехідного періоду, який, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, має закінчитися виборами.

Попередні переговори припинилися, в лютому 2014 року після двох раундів. ООН звинуватила уряд за відмову обговорити вимогу опозиції про відставку Башара Асада.

Спостерігачі відзначають, що політична ситуація зараз дуже складна, однак небезпека з боку "ІД" підштовхнула Росію і США до того, аби ті доклали всі зусилля для повернення сторін за стіл переговорів.

В результаті п'ятирічної війни в Сирії загинули 250 тисяч чоловік і 11 млн людей були змушені покинути свої будинки.

Ця війна також стала найбільшою рушійною силою для міграційного кризи в Європі.