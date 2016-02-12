У московському суді пояснили, чому відмовились приймати позов Навального проти Путіна

Тверський суд Москви відмовився прийняти до розгляду позов російського опозиціонера Олексія Навального до президента РФ Путіна, повідомила прес-секретар суду Анастасія Дзюрко, передають "РИА Новости".

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"Ухвалою судді у прийнятті позову Олексія Навального до президента РФ Володимира Путіна відмовлено, оскільки воно не підлягає виконанню в порядку адміністративного судочинства", — сказала прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, Навальний подав до Тверського суду адміністративну позовну заяву до Путіна.

Суть позову в тому, що зять Путіна Кирило Шамалов з його допомогою отримав 1,75 мільярда доларів держфінансування за пільговою ставкою на проекти компанії "Сибур" (акціонером якої він є). Але президент не повідомив про конфлікт інтересів при видачі коштів, як того вимагає закон.