Навальний подав позов проти Путіна (відео)

Російський опозиціонер і засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний подав до Тверського суду РФ адміністративну позовну заяву. Про це він повідомив на своєму сайті.

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Відповідачем у позові виступає президент Російської Федерації Путін Володимир Володимирович.

"Цей відповідач порушив федеральний закон "Про протидію корупції", причому порушив його не якось політично, і не в цілому, а конкретно і особисто. Тому я і прошу суд примусити його порушення виправити", - заявляє Навальний.

Суть позову в тому, що зять Путіна Кирило Шамалов за допомоги президента отримав 1,75 мільярда доларів держфінансування за пільговою ставкою на проект компанії "Сибур" (акціонером якої він є). Проте Путін не заявив про конфлікт інтересів при видачі коштів, як того вимагає закон.

Фонд оприлюднив і повний текст позову.