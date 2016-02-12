ООН запросила у сторін конфлікту в Сирії негайний доступ до оточених зон
20:12, 12 лютого 2016Світ
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Група з гуманітарних питань ООН у ході свого першого засідання запросила у всіх сторін конфлікту в Сирії негайний доступ до оточених зон.
REUTERS
«Ми вже звернулися до сторін конфлікту з проханням забезпечити доступ до оточених районів. Ми очікуємо, що такий доступ буде отримано без затримок», - йдеться в заяві, передають РИА Новости. У свою чергу спецпосланець ООН по Сирії Стеффан де Містура, який брав участь у засіданні, заявив, що вдруге група повинна зібратися вже наступного тижня.
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Як повідомляв УНІАН, переговори з врегулювання сирійського конфлікту в Женеві були призупинені до 25 лютого через те, що сторони не змогли зосередитися на вирішенні конкретних завдань щодо гуманітарних проблем сирійського народу.
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