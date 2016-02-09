Керрі: дії Кремля значно ускладнюють переговори щодо Сирії

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, передає Бі-бі-сі. Він також закликав Москву об'єднати зусилля, щоб досягти негайного перемир'я.

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"Через російських дій в Алеппо і в регіоні стає набагато складніше сісти за стіл переговорів і почати серйозну розмову", - підкреслив Джон Керрі.

Минулого тижня спецпосланець ООН по сирійській кризі Стеффан де Містура оголосив перерву в переговорах щодо Сирії до 25 лютого,запропонувавши учасникам "ще попрацювати".

Російський МЗС поклав відповідальність за припинення переговорів щодо Сирії на сирійську опозицію, звинувативши делегацію з Ер-Ріяда в спробі зірвати переговорний процес. США і Туреччина, у свою чергу, дотримуються думки, що переговори були перенесені саме через дії російської влади в Сирії, внаслідок яких гинуть мирні жителі.

Держсекретар США раніше заявляв, що Росія зробила деякі конструктивні пропозиції щодо припинення вогню в Сирії. Однак це не має сенсу, якщо ці ініціативи є лише прикриттям для того, щоб продовжити бомбардування.

З ним погодився і генсек ООН Пан Гі Мун, який поклав на Росію відповідальність за гальмування переговорів у Женеві щодо Сирії.

У понеділок у ході свого візиту Туреччину канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона нажахана стражданнями людей, викликаними російськими бомбардуваннями в Сирії. "В останні дні ми були просто шоковані, ми були в жасі від того, які страждання десяткам тисяч людей принесли бомбардування, в першу чергу з боку Росії", - заявила канцлер на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу.