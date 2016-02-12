Папа Римський вперше в історії зустрівся з главою РПЦ (фоторепортаж)
У Гавані розпочалася зустріч патріарха московського і всієї Русі Кирила і Папи Римського Франциска.
При зустрічі, яка розпочалася приблизно о 21:20 по Києву, Кирило і Франциск обнялися і привітали один одного. Після цього вони позували перед фотокамерами, сіли поруч один з одним в крісла і почали розмову, повідомляє РБК.
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За даними джерел Reuters у Ватикані і дипломатичних колах, таємна підготовка до неї велася протягом двох років. В результаті угоду про зустріч в кубинській столиці було досягнуто восени минулого року, проте відомо про неї стало тільки 12 лютого.
Очікується, що центральною темою розмови глав двох церков стануть гоніння на християн, патріарх і понтифік обговорять питання двосторонніх відносин і міжнародної політики.
Текст заяви вже узгоджено. Підписання патріархом Кирилом і Папою Римським декларації намічено орієнтовно 23:30 за Києвом. Як очікується, зустріч триватиме дві години.