Саудівська Аравія вважає перемогу над ІД можливою лише після відставки Асада

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, саудівський міністр сказав, що Башар Асад — «головний магніт, що притягує екстремістів і терористів в регіоні».

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За словами Аделя аль-Джубайра, другий важливий елемент, що забезпечує перемогу над ІД, це реформи в Іраку, покликані гарантувати права сунітської меншини в цій країні, пише Росбалт.

Глава МЗС Саудівської Аравії також заявив, що Ер-Ріяд змушений все активніше втручатися в справи регіону, наприклад, в Ємені, так як інші держави не діють. За його словами, інтервенція в Ємені покликана не допустити захоплення цієї країни екстремістами, що спираються на Іран і терористів «Хізбалли».

Адель аль-Джубайр зазначив, що, якщо Ізраїль прийме арабську мирну ініціативу, то стане можливим нормалізувати відносини між єврейською державою та ісламськими країнами.

Раніше саудівські військові повідомили, що Ер-Ріяд прийняв остаточне рішення відправити в Сирію сухопутні війська. Незабаром має бути офіційно заснований Ісламський військовий альянс зі штаб-квартирою в столиці Саудівської Аравії.