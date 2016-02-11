Саудівська Аравія "остаточно і безповоротно" зважилася на введення наземних військ у Сирію

Це рішення військові назвали "остаточним і безповоротним". Бригадний генерал Ахмед аль-Асірі, зокрема, заявив, що Ер-Ріяд готовий і надалі воювати проти ісламістів у складі коаліції на чолі з США.

При цьому він зазначив, що відправлення солдат у Сирію — рішення, прийняте виключно саудівським королівством, пише Росбалт.

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Крім того, за словами ал-Асірі, якщо Іран також серйозно має намір воювати з ІД, влада країни повинна припинити підтримку тероризму в Сирії та Ємені.

Раніше Ер-Ріяд звинуватив Тегеран у допомозі бойовикам антиурядового шиїтського руху хуті в Ємені і союзництві з режимом президента Сирії Башара Асада.

Тим часом міністр оборони США Ештон Картер розповів учасникам засідання в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, що учасники очолюваної США коаліції з боротьбі з ІД погодилися діяти більш активно. "Ми домовилися прискорити темпи нашої кампанії", — наводить слова Картера агентство EFE.

За словами глави Пентагону, таке рішення було прийняте під час зустрічі в Брюсселі представників країн, що входять в коаліцію.

Крім того, як заявив Картер, учасники зустрічі одноголосно підтримали запропонований США план з боротьби з ісламістами, що захопили ряд територій в Іраку і Сирії.

Він розповів журналістам, що авіаудари по ІД в Сирії готові почати Нідерланди. Ця країна вже бере участь у складі коаліції в повітряній операції в Іраку.