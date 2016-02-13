Ісламісти збили винищувач ВПС Лівії
02:12, 13 лютого 2016Світ
1436 0
Командувач ВПС Лівії Сакр аль-Джаруші заявив, що лівійський винищувач був збитий під час ударів по позиціях ісламістських бойовиків, передає агентство AP.
Бойовики збили винищувач ВПС Лівії / bnkomi.ru
За його словами, винищувач Міг-32 потрапив під обстріл зенітного знаряддя біля Бенгазі в п'ятницю. Пілотові вдалося катапультуватися і безпечно приземлитися, передає Росбалт.
Читайте такожУ Лівії невідомі літаки завдали ударів по позиціях "Ісламської держави"
Аль-Джаруші зазначив, що в даний час військові з'ясовують, чи "отримали терористи нову зброю, здатну збивати літаки".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter