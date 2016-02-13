Ісламісти збили винищувач ВПС Лівії

За його словами, винищувач Міг-32 потрапив під обстріл зенітного знаряддя біля Бенгазі в п'ятницю. Пілотові вдалося катапультуватися і безпечно приземлитися, передає Росбалт.

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Аль-Джаруші зазначив, що в даний час військові з'ясовують, чи "отримали терористи нову зброю, здатну збивати літаки".