Американські винищувачі оснастять лазерною системою самозахисту

Як пише Flightglobal, мова йде про лазери середньої потужності з електричними складовими, які можна було б встановлювати на вже існуючі надзвукові винищувачі F-35 Lightning II і F-22 Raptor, а також бойові літаки, які будуть розроблені пізніше, повідомляє N+1.

Розробка лазерної системи самозахисту, здатної збивати випущені противником зенітні ракети і ракети класу "повітря-повітря", буде вестися в рамках проекту SHiELD. Потужність лазерів буде становити кілька десятків кіловат. Основна вимога до майбутньої системи - можливість ефективно працювати при польоті на дозвукових (до 0,75 числа Маха, або 926 км/год), трансзвукових (від 0,75 до 1,2 числа Маха) і надзвукових (від 1,2 до п'яти чисел Маха) швидкостях.

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Лазерну систему планується розмістити в невеликому підвісному контейнері.

За планом Дослідницької лабораторії ВПС США, лабораторні випробування компонентів нової лазерної системи будуть проведені до кінця 2016 року, а масштабні випробування прототипу пройдуть у 2021 році.

Першими нові системи самозахисту отримають винищувачі, а потім їх почнуть встановлювати на дозвукові літаки. Крім того, командування сил спеціальних операцій ВПС США має намір провести випробування прототипів системи на важких літаках вогневої підтримки AC-130J Ghostrider до 2020 року.

В середині жовтня 2015 року стало відомо, що американська компанія Lockheed Martin адаптувала прототип бойового лазера, що розробляється нею, для стрільби при польоті на високих швидкостях. Під час випробувальних польотів авіаційного бойового лазера дослідники з'ясували, що сильні турбулентні потоки, що виникають на фюзеляжі літака на високих швидкостях польоту, порушують фокусування лазерного променя, якщо він не спрямований прямо по курсу польоту. Це призводить до розсіювання потужності.

Щоб уникати розфокусування, компанія вбудувала в систему наведення лазера комплекс деформівних дзеркал. В результаті вийшла система, що дозволяє літаку вести практично 360-градусний обстріл цілей.