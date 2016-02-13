Росія у Мюнхені заявила про нову "холодну війну" з НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Медведєв сказав у ході виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

«Залишається недружньою і закритою за нашою оцінкою політична лінія НАТО щодо Росії. Можна сказати й різкіше: ми скотилися до часів нової «холодної війни». Мало не щодня нас оголошують найстрашнішою загрозою то для НАТО в цілому, то окремо для Європи, то для Америки та інших країн. Знімають страшні фільми, в яких росіяни починають ядерну війну. Я іноді думаю: ми в 2016-му сьогодні чи в 1962?» - сказав Медведєв.

Читайте такожПрезидент назвав "Північний потік-2" політичним проектом і закликав модернізувати українську ГТС

Він повідомив, що перед поїздкою на конференцію зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.

Читайте такожМедведєв: Захід вважає Росію "другорядною країною"

«Ми обговорювали його виступ тут, в Мюнхені, в 2007 році. Тоді він говорив, що ідеологічні стереотипи, подвійні стандарти у міжнародних відносинах не допомагають знизити напруженість у міжнародних відносинах, а лише посилюють її, а у світового співтовариства залишається щораз менше можливостей для прийняття значущих політичних рішень», - зазначив він.

За його словами, картина сьогодні навіть серйозніша. Розвиток подій з 2007 року виявилося куди драматичнішим.

«Єдиної великої Європи як не було, так і немає, наші економіки, всі економіки ростуть дуже слабо. Загострилися конфлікти в країнах Близького Сходу і Північної Африки, настав міграційний колапс», - сказав він.

Він назвав відносини Євросоюзу та Росії зіпсованими, а російське вторгнення в Україну назвав «громадянською війною».