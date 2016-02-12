У Путіна попередили Захід про можливість глобальної війни в разі наземної операції у Сирії

Таку заяву глава російського уряду зробив в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє РБК.

«Всякі наземні операції, як правило, ведуть до того, що війна стає перманентною. Подивіться, що в Афганістані, що в цілій низці інших країн. Вже нещасну Лівію навіть не згадую», - сказав прем'єр, коментуючи нещодавні заяви Саудівської Аравії про готовність направити спецназ в Сирію.

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За словами прем'єра, наземна операція - це «інтеграція всіх, хто в ній бере участь, у війну». «Ось американці повинні зважити - й президент Сполучених Штатів, і наші арабські партнери: вони хочуть перманентної війни? Вони що думають, що вони її дуже швидко виграють? Так не буває, особливо в арабському світі. Там всі б'ються проти всіх», - сказав Медведєв.

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За його словами, така війна може затягнутися на роки і навіть десятиліття. «Навіщо це треба? Треба всіх, в тому числі за рахунок жорстких заходів, які і Росія здійснює, і американці здійснюють, і навіть, при всіх застереженнях, і турки намагаються здійснювати, змусити сісти за стіл переговорів, а не починати чергову війну на Землі. Ми прекрасно знаємо, за якими сценаріями все це проходить», - заявив прем'єр РФ.

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В ході інтерв'ю Медведєв також торкнувся теми збільшення числа біженців у Європі. З точки зору прем'єра, можливе руйнування простору Шенгенської зони через міграційну кризу може спричинити за собою розпад всього Євросоюзу. Медведєв також зазначив, що серед прибулих в Європу мігрантів є чимало людей, які приїхали туди з місією «годинникового механізму».

Як повідомляв УНІАН, напередодні дипломати і представники Групи підтримки Сирії домовилися про вступ в силу режиму припинення вогню в країні протягом тижня.