У Меркель застерігають від розвалу ЄС

Про це повідомляє DW.

У листі, адресованому всім соціал-демократичним главам урядів та держав Європи, німецькі урядовці вказують на кризу біженців як можливу причину такого розвалу, наполягаючи на загальноєвропейському рішенні й застерігають країни від окремих дій.

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"Для цього ми маємо показати, що Європа дієздатна та здатна до сильних спільних рішень", - наводить слова зі спільного листа агенція dpa. "Європа перебуває, мабуть, посеред найбільшого тесту на міцність у своїй історії", - додають політики.

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Ґабріель та Штайнмаєр також висловилися за пошук компромісу у дискусії між Великобританією та Брюсселем щодо майбутнього членства Лондона в ЄС. За їхніми словами, такий компроміс "зміцнить Європу". Водночас реформи ЄС, на яких наполягає уряд Великобританії, не мають призвести до "внутрішньої дезінтеграції чи блокади Європейського Союзу". "Тож через це для нас невід'ємною частиною порозуміння є умова, що на подальші кроки з інтеграції не накладуть вето", - наголошується у листі.