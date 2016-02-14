У Південній Кореї заявили, що КНДР привласнює зарплати робітників і витрачає їх на ядерну програму

Міністр у справах національного об'єднання Хон Йон Пхе у своєму телевізійному зверненні заявив, що правляча партія КНДР привласнювала 70% коштів. Його цитує південнокорейське агентство Yonhap.

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"Працівникам індустріального парку Кесон повинні були платити американськими доларами. Тільки замість них ці гроші отримував уряд Північної Кореї. Будь-яка валюта, яка потрапляє до КНДР, привласнюється "Робітничою партією" і йде на розробку ядерної зброї, або ракет, чи купівлю предметів розкоші", - сказав він.

За даними Reuters, північнокорейські робітники Кэсона за місяць повинні були отримувати близько 160 доларів готівкою. Але зарплати для них ідуть через державне агентство КНДР. У зв'язку з цим 55 тисяч працівників на руки отримують лише малу частку своїх зарплат, пояснює міністр.

Зазначимо, що минулого тижня Сеул закрив індустріальний парк, який був великим джерелом валюти для КНДР, у відповідь на запуск Пхеньяном балістичної ракети.