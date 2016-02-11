Сенат США затвердив нові санкції проти Північної Кореї

Законопроект «Реалізація санкцій проти уряду Північної Кореї» передбачає розслідування і введення санкцій стосовно тих, хто надає підтримку імпорту в КНДР технологій, пов'язаних із зброєю масового ураження, сприяє порушенню прав людини, відмиванню грошей в підтримці влади країни і виробництві контрафактних товарів, передає Росбалт за інформацією Reuters.

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Очікується, що президент США Барак Обама найближчим часом поставить свій підпис під законопроектом.

Раніше розвідка США заявила про відновлення роботи плутонієвого реактора в КНДР.