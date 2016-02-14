Маккейн розповів про плани Путіна "створити в Сирії такий собі Крим або Калінінград"

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, пише Європейська правда.

За його словами, Путін має намір "створити в Сирії такий собі Крим або Калінінград", щоби забезпечити постійний вплив на близькосхідний регіон.

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"Російське втручання стабілізувало режим Асада і дозволило Асаду перейти в наступ", - нагадав сенатор.

Він також заявив, що не вірить в угоду про тимчасове перемир’я, досягнуту днями за участю РФ.

"Путін погодився про перемир’я? Але ми вже бачили це кіно. Росія використовує це, щоби просунутися у військовому плані, створити на місці нові військові потужності. Вона використовує проблеми з постачанням гуманітарної допомоги як аргумент для дипломатичної торгівлі і в цей час вирішує, коли поновити напад. І це працює лише завдяки тому, що ми погоджуємося на це", - зауважив Маккейн.

"Росія під прикриттям допомоги постачає зброю та амуніцію. Вона не зацікавлена у встановлені миру ні в Україні, ні в Сирії", - додав сенатор.