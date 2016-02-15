Словенія збирається обмежити в'їзд біженців

Словенія має намір обмежити в'їзд біженців, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

МВС вказало, що про плани Любляни вже повідомлена Хорватія, з якою Словенія межує на північному-сході. Подробиць відомство не називає.

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Зазначається лише, що, здійснюючи цей крок, Любляна наслідує наприклад Австрії, яка раніше оголосила про посилення правил прийому біженців.

За даними словенського телебачення, Любляна має намір з 15 лютого пропускати на свою територію біженців з таким розрахунком, щоб щодня перетинали кордон з Австрією не більше тисячі біженців.