НАТО для спостереження за незаконною міграцією в Егейському морі розмістило 5 кораблів

Про це у Twitter зазначила речниця Альянсу Оана Лунгеску.

"НАТО залишається об'єднаним: 5 кораблів з Німеччини, Канади, Італії, Туреччини та Греції розміщені в Егейському морі", - повідомила Лунгеску.

Читайте такожНові виклики НАТО: адаптація через гнучкість

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Альянс погодився здійснювати спостереження в Егейському морі за незаконною міграцією.

”Мета полягає в участі у міжнародних зусиллях - щоб зупиняти незаконну торгівлю людьми і незаконну міграцію в Егейському морі”, - сказав Столтенберг.

В тому регіоні вже розміщена друга морська група НАТО, якою керує німецьке командування.

Ця група збиратиме первинну інформацію та спостерігатиме за ситуацією у Егейському морі, повідомив генсек Альянсу.

"Не йдеться про зупинення або повернення назад човнів мігрантів. НАТО надаватиме критичну інформацію та розвідувальні дані, щоб допомогти у протистоянні торгівлі людьми та злочинним мережам", - заявив Столтенберг.