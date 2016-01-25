В Маріуполі затримали організаторку вивозу дівчат до Греції у сексуальне рабство

15:25, 25 січня 2016
Суспільство
719 0

Співробітники Служби безпеки України затримали у Маріуполі організатора міжнародного каналу торгівлі жінками.

sbu.gov.ua

Як повідомляє прес-центр СБУ, місцева мешканка, яка мала документи на постійне перебування в одній з країн Європейського союзу, прибула у Маріуполь для набору молодих дівчат.

Жінок вона незаконно переправляла до Греції, де вони займалися проституцією.

Під час проведення "кастингу" дівчат в одній з туристичних фірм співробітники спецслужби затримали організаторку.

Сутенерші оголошено про підозру в злочині, що передбачений ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України та затримано відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Читайте такожЗ Ради відкликали законопроект про легалізацію проституції

Як зазначає СБУ, у листопаді 2015 року правоохоронці затримали спільника організаторки - маріупольського адвоката, що займався пошуками дівчат для їх продажу за кордон у сексуальне рабство

Він обіцяв легальне працевлаштування у Греції, гарні помешкання, харчування та гідну заробітну плату.

У Греції ж ті потрапляли до спільниці адвоката, мешканки міста Салоніки, яка примушувала жінок до заняття проституцією.

Читайте такожЯпонія вибачилася перед Південною Кореєю за "жінок для розради" під час Другої світової

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter