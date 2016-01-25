В Маріуполі затримали організаторку вивозу дівчат до Греції у сексуальне рабство
Співробітники Служби безпеки України затримали у Маріуполі організатора міжнародного каналу торгівлі жінками.
Як повідомляє прес-центр СБУ, місцева мешканка, яка мала документи на постійне перебування в одній з країн Європейського союзу, прибула у Маріуполь для набору молодих дівчат.
Жінок вона незаконно переправляла до Греції, де вони займалися проституцією.
Під час проведення "кастингу" дівчат в одній з туристичних фірм співробітники спецслужби затримали організаторку.
Сутенерші оголошено про підозру в злочині, що передбачений ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України та затримано відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
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Як зазначає СБУ, у листопаді 2015 року правоохоронці затримали спільника організаторки - маріупольського адвоката, що займався пошуками дівчат для їх продажу за кордон у сексуальне рабство
Він обіцяв легальне працевлаштування у Греції, гарні помешкання, харчування та гідну заробітну плату.
У Греції ж ті потрапляли до спільниці адвоката, мешканки міста Салоніки, яка примушувала жінок до заняття проституцією.
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