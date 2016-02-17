Китай звинуватили у розміщенні ракет на спірних островах у Південно-Китайському морі
Міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай розмістив ракети класу "земля-повітря" на Парасельських островах у Південно-Китайському морі.
Міноборони Тайваню закликало усі сторони до співробітництва з метою захистити мир і стабільність у Південно-Китайському морі, передає DT.UA.
У Тайвані зазначають, що китайські ракети розміщені на острові Вуді, і повідомляють про намір пильно стежити за подальшим розвитком ситуації.
Через Південно-Китайське море проходить майже третина світового морського вантажопотоку, а шельф розташованих там островів багатий нафтою. На різні території в цьому районі, крім Китаю, претендують входять Бруней, В'єтнам, Малайзія та Філіппіни.
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Раніше у Пентагоні заявили, що США не шукають конфлікту з Китаєм, але його дії у спірних водах Південно-Китайського моря ведуть до самоізоляції, і підштовхують інші держави шукати допомоги з боку Вашингтона.