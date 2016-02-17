Китай звинуватили у розміщенні ракет на спірних островах у Південно-Китайському морі

Міноборони Тайваню закликало усі сторони до співробітництва з метою захистити мир і стабільність у Південно-Китайському морі, передає DT.UA.

У Тайвані зазначають, що китайські ракети розміщені на острові Вуді, і повідомляють про намір пильно стежити за подальшим розвитком ситуації.

Через Південно-Китайське море проходить майже третина світового морського вантажопотоку, а шельф розташованих там островів багатий нафтою. На різні території в цьому районі, крім Китаю, претендують входять Бруней, В'єтнам, Малайзія та Філіппіни.

Читайте такожСША перекидають другу групу авіаносців ближче до Корейського півострова - ЗМІ

Раніше у Пентагоні заявили, що США не шукають конфлікту з Китаєм, але його дії у спірних водах Південно-Китайського моря ведуть до самоізоляції, і підштовхують інші держави шукати допомоги з боку Вашингтона.