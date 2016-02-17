У Сирії гуманітарна колона прибула в одне з міст, яке перебуває в облозі

35 вантажівок в'їхали в місто Муадхамія, розташоване неподалік від столиці Дамаска, повідомив представник Червоного Півмісяця в Сирії.

Інші гуманітарні колони направляються в міста Мадайя і Забадані, також розташовані неподалік від столиці, і в розташованих на півночі країни селах Фоуя і Кефрайя, передає Російська служба ВВС.

У вівторок сирійський уряд відкрив для конвоїв ООН доступ до декількох населених пунктів, які знаходяться в облозі, - у провінції Ідліб, а також до кількох міст під Дамаском, включаючи Мадайю, де, за даними на 30 січня, 15 осіб вже померли від голоду.

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Також благодійні організації будуть допущені і в місто Дейр-ез-Зор, чиє 200-тисячне населення відчуває гостру нестачу продовольства.

Повідомляється, що близько 4,5 мільйонів людей у Сирії живуть у важкодоступних районах, серед них - 400 тисяч людей у 15 населених пунктах, які перебувають в облозі, у яких немає доступу до життєво необхідної допомоги.