Під авіаудари в Сирії потрапили дві лікарні, є загиблі

Зокрема, в провінції Ідліб удар був нанесений по лікарні, яка працювала за підтримки міжнародної організації "Лікарі без кордонів", передає Бі-бі-сі. За даними організації, після ракетного удару невідома доля як мінімум восьми співробітників лікарні. При цьому "Лікарям без кордонів" важко визначити, чия авіація відповідальна за обстріл медичного закладу.

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У свою чергу організація "Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини", яка базується в Лондоні, стверджує, що в результаті удару загинули не менше дев'яти осіб, а удари були нанесені російською авіацією.

Коментарів з російської сторони поки не надходило.

Крім того,обстрілу зазнала лікарня в місті Аазаз, загинули щонайменше 10 осіб. Турецький прем'єр-міністр Ахмет Давутоглу також звинуватив в цьому Росію.