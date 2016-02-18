Історичний візит: президент США відвідає Кубу вперше за 80 років

Про це повідомив високопоставлений представник адміністрації Обами, передає Reuters.

Зазначається, що Білий дім планує оголосити про візит у четвер. Візит на Кубу стане частиною поїздки до Латинської Америки.

Якщо поїздка відбудеться, це буде перший візит президента США на Кубу з 20-х років минулого століття.

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Агентство нагадує, що єдиним президентом, який відвідав Кубу, перебуваючи на посаді, був Калвін Кулідж, який приїжджав туди в 1928 році.

Нагадаємо, 1 липня США і Куба домовилися знову відкрити свої посольства в Гавані і Вашингтоні. Хоча відносини між країнами налагоджуються, Гавана заявляє, що для повної нормалізації США повинні евакуювати військову базу з бухти Гуантанамо і зняти економічне ембарго.