Історичний візит: президент США відвідає Кубу вперше за 80 років

07:47, 18 лютого 2016
Світ
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Президент США Барак Обама має намір відвідати Кубу в березні цього року.

REUTERS

Про це повідомив високопоставлений представник адміністрації Обами, передає Reuters.

Зазначається, що Білий дім планує оголосити про візит у четвер. Візит на Кубу стане частиною поїздки до Латинської Америки.

Якщо поїздка відбудеться, це буде перший візит президента США на Кубу з 20-х років минулого століття.

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Агентство нагадує, що єдиним президентом, який відвідав Кубу, перебуваючи на посаді, був Калвін Кулідж, який приїжджав туди в 1928 році.

Нагадаємо, 1 липня США і Куба домовилися знову відкрити свої посольства в Гавані і Вашингтоні. Хоча відносини між країнами налагоджуються, Гавана заявляє, що для повної нормалізації США повинні евакуювати військову базу з бухти Гуантанамо і зняти економічне ембарго.

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