Історичний візит: президент США відвідає Кубу вперше за 80 років
Президент США Барак Обама має намір відвідати Кубу в березні цього року.
Про це повідомив високопоставлений представник адміністрації Обами, передає Reuters.
Зазначається, що Білий дім планує оголосити про візит у четвер. Візит на Кубу стане частиною поїздки до Латинської Америки.
Якщо поїздка відбудеться, це буде перший візит президента США на Кубу з 20-х років минулого століття.
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Агентство нагадує, що єдиним президентом, який відвідав Кубу, перебуваючи на посаді, був Калвін Кулідж, який приїжджав туди в 1928 році.
Нагадаємо, 1 липня США і Куба домовилися знову відкрити свої посольства в Гавані і Вашингтоні. Хоча відносини між країнами налагоджуються, Гавана заявляє, що для повної нормалізації США повинні евакуювати військову базу з бухти Гуантанамо і зняти економічне ембарго.