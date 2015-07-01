США і Куба оголосять про відкриття посольств в своїх столицях вперше за 54 роки

Про це заявив високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності, передає Бі-бі-сі. Американський чиновник повідомив, що оголошення про відкриття посольств заплановано на ранок 1 липня за вашингтонським часом.

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Це стане важливим кроком до відновлення дипломатичних відносин між країнами, які були заморожені з 1961 року.

США і Куба домовилися нормалізувати відносини наприкінці минулого року. У квітні президент США прийняв рішення виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму.