США і Куба оголосять про відкриття посольств в своїх столицях вперше за 54 роки
08:51, 01 липня 2015Світ
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США і Куба сьогодні оголосять про відкриття посольств в столицях - Вашингтоні і Гавані. Таким чином, країни вперше за 54 роки мінятимуться послами.
На Кубу прибуде посол США / cuabroad.cua.edu
Про це заявив високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності, передає Бі-бі-сі. Американський чиновник повідомив, що оголошення про відкриття посольств заплановано на ранок 1 липня за вашингтонським часом.
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Це стане важливим кроком до відновлення дипломатичних відносин між країнами, які були заморожені з 1961 року.
США і Куба домовилися нормалізувати відносини наприкінці минулого року. У квітні президент США прийняв рішення виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму.
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