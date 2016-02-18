У США визнали нездатність ПРО країни захистити її від атак Ірану та КНДР

Про це йдеться в доповіді The Government Accountability Office (GAO), передає РБК.

Наголошується, що Агентство протиракетної оборони Міністерства оборони США домоглося певних результатів у захисті країни від можливої атаки з боку Ірану або КНДР.

Однак експерти дійшли до висновку, що в її нинішньому стані система готова відбити лише незначну кількість найпростіших ракет. "Випробування не підтвердили наявність надійної оборонної системи", - йдеться у доповіді.

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У документі також зазначається, що Міністерство оборони наполягає на збільшенні в півтора разу кількості ракет-перехоплювачів до кінця 2017 року, не враховуючи при цьому виробничі можливості.

Також вказується, що розробники системи лише частково взяли до уваги рекомендації експертів, зроблені в 2011 році, що не додало ефективності протиракетній обороні. Недоробки підвищують ризики для військовослужбовців і змушують їх працювати із системою, можливості та обмеження якої вони не розуміють повною мірою.

Раніше УНІАН повідомляв, що США в рамках навчань розмістили у Південній Кореї додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot у відповідь на недавній запуск північнокорейської ракети із супутником.