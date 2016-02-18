У США визнали нездатність ПРО країни захистити її від атак Ірану та КНДР
Рахункова палата Конгресу США дійшла висновку, що система ПРО США здатна лише частково захистити країну від невеликої кількості звичайних балістичних ракет.
Про це йдеться в доповіді The Government Accountability Office (GAO), передає РБК.
Наголошується, що Агентство протиракетної оборони Міністерства оборони США домоглося певних результатів у захисті країни від можливої атаки з боку Ірану або КНДР.
Однак експерти дійшли до висновку, що в її нинішньому стані система готова відбити лише незначну кількість найпростіших ракет. "Випробування не підтвердили наявність надійної оборонної системи", - йдеться у доповіді.
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У документі також зазначається, що Міністерство оборони наполягає на збільшенні в півтора разу кількості ракет-перехоплювачів до кінця 2017 року, не враховуючи при цьому виробничі можливості.
Також вказується, що розробники системи лише частково взяли до уваги рекомендації експертів, зроблені в 2011 році, що не додало ефективності протиракетній обороні. Недоробки підвищують ризики для військовослужбовців і змушують їх працювати із системою, можливості та обмеження якої вони не розуміють повною мірою.
Раніше УНІАН повідомляв, що США в рамках навчань розмістили у Південній Кореї додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot у відповідь на недавній запуск північнокорейської ракети із супутником.