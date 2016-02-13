США у відповідь на запуск північнокорейської ракети розмістили ЗРК Patriot у Південній Кореї - ЗМІ

США в рамках навчань розмістили в Південній Кореї додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot у відповідь на недавній запуск північнокорейської ракети із супутником.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство Ренхап.

Відзначається, що додаткові ЗРК були відправлені з форту "Блісс" в Техасі і розміщені на базі ВПС США "Осан" поблизу Сеула.

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Patriot можуть бути використані для перехоплення північнокорейських ракет малої дальності KN-01 і КN-02, а також ракет "Скад" і "Нодон" більшої дальності.

Повідомляється, що США працювали в тісному контакті з урядом Південної Кореї в питанні розміщення ЗРК.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 7 лютого Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети дальнього радіусу дії з випробувального полігону на північному заході країни.