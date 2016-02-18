Президент Туреччини пообіцяв помститися організаторам теракту в Анкарі

"Туреччина не посоромиться скористатися своїм правом на самозахист у будь-який момент, в будь-якому місці і за будь-якої нагоди", - передає Русская служба Бі-Бі-Сі слова турецького президента.

Начинений вибухівкою автомобіль вибухнув, коли повз нього проїздили автобуси з військовослужбовцями, заявляє канцелярія губернатора Анкари. Вибух стався неподалік від будівель парламенту і Генштабу армії. Заступник прем'єр-міністра Туреччини Бекір Боздаг назвав цей вибух терактом. Очевидці повідомляють, що вибух було чутно майже по всьому місту. Деякі із загиблих були цивільними особами.

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Похорон загиблих від вибуху пройде сьогодні.

Відповідальність за його організацію ніхто на себе не брав. Служби безпеки звинувачують як екстремістів так званої "Ісламської держави", так і Робітничу партію Курдистану.