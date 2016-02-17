Вибух у столиці Туреччини: кількість жертв зросла до 28, понад 60 поранених (фоторепортаж)
Число жертв вибуху в столиці Туреччини збільшилося.
Кількість загиблих внаслідок вибуху в Анкарі збільшилася до 28 людей, повідомляє Hurriyet.
Про це заявив віце-прем'єр Туреччини. Він також уточнив, що понад 60 людей отримали поранення.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу через теракт скасував свій візит до Брюсселя, запланований на 17 лютого.
Рада з телебачення і радіомовлення Туреччини заборонила поширювати неофіційну інформацію про вибух. Тепер ЗМІ можуть повідомляти тільки офіційну інформацію від посадових осіб. Зазначимо, що така практика в Туреччині після терактів вже застосовувалася.
Вибух стався в годину пік за 300 метрів від військового штабу в той час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.
Кілька машин загорілося. Вибух викликав сильну пожежу, темний дим від якого було видно з різних частин міста. Поліція поки не назвала причину вибуху.
Another Video of the explosion in #Ankara. pic.twitter.com/dECdv3h8cE via @IslamZebari— ARnews 1936 (@ARnews1936) February 17, 2016