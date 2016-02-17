Вибух у столиці Туреччини: кількість жертв зросла до 28, понад 60 поранених (фоторепортаж)

Кількість загиблих внаслідок вибуху в Анкарі збільшилася до 28 людей, повідомляє Hurriyet.

Про це заявив віце-прем'єр Туреччини. Він також уточнив, що понад 60 людей отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу через теракт скасував свій візит до Брюсселя, запланований на 17 лютого.

Рада з телебачення і радіомовлення Туреччини заборонила поширювати неофіційну інформацію про вибух. Тепер ЗМІ можуть повідомляти тільки офіційну інформацію від посадових осіб. Зазначимо, що така практика в Туреччині після терактів вже застосовувалася.

Вибух стався в годину пік за 300 метрів від військового штабу в той час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.

Кілька машин загорілося. Вибух викликав сильну пожежу, темний дим від якого було видно з різних частин міста. Поліція поки не назвала причину вибуху.