Сотні озброєних бійців покинули територію Туреччини і перетнули сирійський кордон

За даними джерел в рядах противників президента Сирії Башара Асада, близько двох тисяч озброєних бійців, що підтримують повстанців, на автомобілях залишили турецьку територію і попрямували до міста Азаз на півночі провінції Алеппо, повідомляє РБК з посиланням на Reuters. Їх завдання – посилити оборону міста, до якого наближаються союзні урядовій армії курдські загони.

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Сирійське урядове агентство SANA стверджує, що всього кордон перетнули близько п'ятисот чоловік. Сирійський моніторинговий центр з дотримання прав людини повідомив про те, що на північ провінції Алеппо увійшли кілька сотень бійців.

Як відомо, Анкара неодноразово заявляла про плани протидії курдським «Загонам народної самооборони», що прорвали оборону повстанців на північ від Алеппо і вирушили до кордону з Туреччиною.

Нагадаємо, Туреччина почала обстріл позицій курдів в Сирії, вимагаючи залишити свої позиції на північ від Алеппо.

Сирія в свою чергу засудила військові дії Туреччини проти курдів в північній провінції Алеппо.

Сирія в свою чергу засудила військові дії Туреччини проти курдів в північній провінції Алеппо.

"Турецька артилерія обстрілює сирійську територію, прямо підтримуючи збройні терористичні організації", - йдеться в зверненні сирійського уряду до голови Радбезу ООН.

Анкара розглядає сирійських курдів як спільників оголошеної в Туреччині терористами Робочої партії Курдистану, яка тривалий час вимагає автономії для курдів.



