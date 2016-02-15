Сирія заявила про порушення свого суверенітету Туреччиною через обстріли курдів

У відповідному зверненні до Ради Безпеки ООН вона закликала вжити заходів у відповідь, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на BBC News. Сирія звинуватила Туреччину у порушенні свого суверенітету і заявила, що таким чином Туреччина підтримує пов’язаних з "Аль-Каїдою" терористів. Крім того, Сирія заявила про своє право на дії у відповідь.

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"Турецька артилерія обстрілює сирійську територію, прямо підтримуючи збройні терористичні організації", - йдеться у зверненні сирійського уряду до голови Радбезу ООН.

В листі також говориться, що близько сотні "турецьких солдатів або найманців" перетнули кордон із Сирією.

"Сирія збереже за собою законне право реагувати на турецькі злочини і вимагати компенсацію за завдані збитки", - йдеться у листі.

Як повідомлялося, Туреччина вже другий день обстрілює позиції курдів у Сирії.

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу в суботу зажадав від сирійських курдів залишити свої позиції на північ від Алеппо.

Анкара розглядає сирійських курдів як спільників оголошеної в Туреччині терористами Робітничої партії Курдистану, що тривалий час вимагає автономії для курдів.