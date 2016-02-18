У Туреччині прогримів ще один вибух, є загиблі - Reuters

Про це повідомляє РБК з посиланням на Haberturk.

Як зазначає CNN Turk, до місця вибуху виїхала велика кількість машин швидкої допомоги. За інформацією джерела Reuters у сфері безпеки, в результаті вибуху загинули семеро людей — всі вони представники сил безпеки.

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З посиланням на заяву Робочої партії Курдистану CNN Turk повідомляє, що на шосе вибухнули міни, які були приведені в дію за допомогою дистанційного управління.

Вибух стався в той момент, коли конвой пересувався по шосе, яке зв'язує місто Діярбакир (вважається найбільшим містом з курдським населенням в регіоні) з районом Лідже.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 17 лютого в Анкарі стався потужний вибух, в результаті якого, за останніми даними, загинули 28 людей, більше 60 отримали поранення. Вибух стався в годину пік за 300 метрів від військового штабу в то час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.