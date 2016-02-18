Сили Асада відбили у повстанців стратегічне місто в Латакії
12:36, 18 лютого 2016Світ
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Представники сирійської армії заявили, що за участі іранських ополченців вдалося відвоювати у повстанців Кінсаббу — останнє місто, яке продовжували утримувати повстанці на півночі провінції Латакія.
REUTERS
Сирійська урядова армія вранці 18 лютого зайняла населений пункт Кінсабба — останній великий населений пункт в провінції Латакія, який вдавалося утримувати повстанцям, що воюють проти Башара Асада , повідомляє РБК.
За даними державного агентства SANA, солдати зайняли також стародавню фортецю, розташовану трохи північніше міста.
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Бої за Кінсиббу тривали протягом кількох днів. Напередодні іранське агентство Fars з посиланням на джерела в урядовій армії повідомило про те, що військам Асада вдалося перекрити шляхи постачання в цьому районі, наблизившись на шість кілометрів до кордону з Туреччиною.
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