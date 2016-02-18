Турецькі ЗМІ оприлюднили відео з місця вибуху на південному сході Туреччини

На відеозаписі видно, що підірваний автомобіль військового конвою переміщений з шосе на узбіччя, повідомляє РБК.

На місці події працюють співробітники поліції і працівники швидкої допомоги.

На відео, опублікованому турецьким агентством Ihlas Haber, видно, що на місці вибуху знаходяться також військові, вертоліт і пожежники.

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Як повідомляв УНІАН, поряд з військовим конвоєм на південному сході Туреччини прогримів вибух. В результаті вибуху, за попередніми даними, загинули семеро людей — всі вони представники сил безпеки.