Турецькі ЗМІ оприлюднили відео з місця вибуху на південному сході Туреччини
15:41, 18 лютого 2016Світ
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В турецьких ЗМІ з'явилися відеозаписи з місця вибуху, який прогримів на шосе поряд з військовим конвоєм на південно-сході країни. Один ролик опублікований на каналі YouTube місцевого новинного агентства Cihan Haber.
Скріншот відео
На відеозаписі видно, що підірваний автомобіль військового конвою переміщений з шосе на узбіччя, повідомляє РБК.
На місці події працюють співробітники поліції і працівники швидкої допомоги.
На відео, опублікованому турецьким агентством Ihlas Haber, видно, що на місці вибуху знаходяться також військові, вертоліт і пожежники.
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Як повідомляв УНІАН, поряд з військовим конвоєм на південному сході Туреччини прогримів вибух. В результаті вибуху, за попередніми даними, загинули семеро людей — всі вони представники сил безпеки.
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