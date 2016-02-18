Папа Римський та мільярдер Трамп обмінялися "люб'язностями"

Папа римський Франциск прокоментував антиіммігрантські висловлювання Дональда Трампа і сказав, що жодна людина, яка прагне звести мур на американсько-мексиканському кордоні, не є християнином. Про це пише Deutsche Welle.

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"Людина, яка думає тільки про зведення мурів, де б вони не були, а не про будівництво мостів, не є християнином", - сказав Франциск, який молився на американсько-мексиканському кордоні за тих мігрантів, що загинули, намагаючись потрапити на територію США.

У свою чергу Дональд Трамп не забарився з відповіддю Папі. Виступаючи у Південній Кароліні, республіканець заявив, що "якби та коли Ватикан атакували би бойовики "Ісламської держави"… Папа захотів би та молився би, щоб Дональд Трамп був президентом".

Як відомо, нещодавно Трамп пообіцяв звести мур на всій протяжності кордону між Мексикою та США та вислати з країни 11 мільйонів нелегальних мігрантів, якщо стане президентом Сполучених Штатів.