CNN прогнозує перемогу Трампа і Сендерса на праймеріз в Нью-Гемпширі

У боротьбі за номінацію в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп набирає поки 35 відсотків голосів виборців. За губернатора Огайо Джона Кейсика поки проголосували 16 відсотків. За Марко Рубіо - 13 відсотків, передає Радіо Свобода.

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У претендентів на номінацію від Демократичної партії впевнено лідирує сенатор Берні Сендерс з 56 відсотками голосів. За колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон поки проголосували 42 відсотки виборців.