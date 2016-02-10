CNN прогнозує перемогу Трампа і Сендерса на праймеріз в Нью-Гемпширі
03:56, 10 лютого 2016Світ
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Телекомпанія CNN прогнозує перемогу Дональда Трампа і Берні Сендерса на первинних президентських виборах у штаті Нью-Гемпшир.
REUTERS
У боротьбі за номінацію в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп набирає поки 35 відсотків голосів виборців. За губернатора Огайо Джона Кейсика поки проголосували 16 відсотків. За Марко Рубіо - 13 відсотків, передає Радіо Свобода.
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У претендентів на номінацію від Демократичної партії впевнено лідирує сенатор Берні Сендерс з 56 відсотками голосів. За колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон поки проголосували 42 відсотки виборців.
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