Саудівська Аравія планує провести наземну операцію на південному сході Сирії - Finanсial Times
Саудівська Аравія розглядає варіант наземної операції на південному сході Сирії, недалеко від кордону з Йорданією.
Про це повідомили джерела Finanсial Times в Ер-Ріяді, передає РБК.
За інформацією видання, в такому випадку не відкидається підтримка операції з боку йорданських сил.
Високопоставлені саудівські чиновники розповіли FT на умовах анонімності, що Йорданія минулого року вже запропонувала Ер-Ріяду розгорнути спецназ на своїй території. За словами лідерів угруповань, які контролюють території на сході Сирії, Саудівська Аравія вже провела розвідку в цьому регіоні.
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Видання зазначає, що за офіційними заявами саудівської влади, вони готові взяти участь у наземній операції в Сирії не самостійно, а в складі коаліції і тільки під керівництвом США.
Нагадаємо, раніше глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина і Саудівська Аравія можуть почати наземну операцію проти терористичного угрупування «Ісламська держава» в Сирії. Він також повідомив, що Саудівська Аравія розмістить бойові літаки на турецькій авіабазі «Інджирлік», розташованій неподалік від кордону із Сирією.