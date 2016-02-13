Туреччина і Саудівська Аравія готуються до сухопутної операції у Сирії
Туреччина і Саудівська Аравія можуть розпочати наземну операцію проти терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у суботу, 13 лютого, повертаючись з Мюнхенської конференції з питань безпеки, передає DW.
Проте, за його словами, умовою для цього є наявність чіткої стратегії боротьби з "Ісламською державою".
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"Якщо буде стратегія, то Туреччина та Саудівська Аравія можуть долучитись до наземної операції", - зазначив Чавушоглу.
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Він також повідомив, що Саудівська Аравія розмістить бойові літаки на турецькій авіабазі "Інджирлік", що розташована неподалік від кордону з Сирією. На даний момент кількість літаків невідома.