Туреччина і Саудівська Аравія готуються до сухопутної операції у Сирії

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у суботу, 13 лютого, повертаючись з Мюнхенської конференції з питань безпеки, передає DW.

Проте, за його словами, умовою для цього є наявність чіткої стратегії боротьби з "Ісламською державою".

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"Якщо буде стратегія, то Туреччина та Саудівська Аравія можуть долучитись до наземної операції", - зазначив Чавушоглу.

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Він також повідомив, що Саудівська Аравія розмістить бойові літаки на турецькій авіабазі "Інджирлік", що розташована неподалік від кордону з Сирією. На даний момент кількість літаків невідома.