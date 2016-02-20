Британія домоглася "особливого статусу" у складі ЄС (деталі домовленості)

У ніч на 20 лютого Саміт Європейського Союзу погодив домовленість, яка повинна запобігти виходу Британії зі складу ЄС.

Про це повідомив британський прем'єр у своєму twitter.

"Домовився про угоду, яка дає Великобританії особливий статус в ЄС. Завтра (в суботу) буду рекомендувати її (британського) кабінету міністрів", - написав він незадовго до півночі.

Як відомо, Британія і зараз має "особливий статус" в ЄС – за умовами свого членства, в деяких сферах вона не виконує європейські домовленості (зокрема – у сфері монетарної та міграційної політики). У новій домовленості передбачені додаткові точкові винятки, передає «Європейська правда».

BBC наводить перелік з чотирьох пунктів "брюссельської угоди".

1.

Будуть скорочені виплати для дітей трудових мігрантів з країн ЄС, якщо їхні батьки живуть у Британії, а діти – за кордоном (в основному мова йде про дітей поляків, які працюють у Британії). В даний час британське законодавство зобов'язувало Лондон фінансувати такі виплати.

На нових заявників нова норма буде поширюватися невідкладно, а для 34000 дітей, які вже отримують допомогу, передбачений перехідний період до 2020 року.

2.

Буде змінено Договір про ЄС з чітким зазначенням в ньому, що подальше посилення політичної інтеграції країн ЄС не буде поширюватися на Лондон: "Британія ніколи не може бути примушена до політичної інтеграції".

По суті, ця норма є лише політичним гаслом, яке повинно заспокоїти британського виборця. Британія і зараз не бере участі у глибшій інтеграції в ЄС. Зокрема, вона є єдиною в ЄС, яка звільнена від зобов'язання запровадити спільну валюту (євро) в майбутньому.

Кемерон також підкреслив, що Великобританія ніколи не стане частиною майбутньої Європейської "супердержави", дискусії про яку зараз ведуться: "Наші внутрішні справи лишатимуться нашими внутрішніми справами. І ми ніколи не будемо брати участь, наприклад, у створенні спільної європейської армії"

3.

Вводиться право Британії на сім років припинити нині існуючі виплати мігрантам у разі, якщо міграція досягне "виключно високого рівня". Саме такий рівень, за визнанням Єврокомісії, склався в Британії зараз. У той же час, за сім років обмеження повинні бути безумовно зняті.

За словами Кемерона, планується, що мігранти не будуть отримувати виплати протягом перших чотирьох років перебування в Британії.

4.

Британія отримає право задіяти "виняткові захисні заходи" для лондонського Сіті, щоб зупинити можливий переїзд компаній на материкову Європу і переконатися, що британський бізнес не стикається з дискримінацією через те, що він знаходиться за межами єврозони.

Незважаючи на цю домовленість, у червні 2016 року має відбутися референдум про вихід Великобританії зі складу ЄС. Проте ці заходи, на думку Кемерона, дозволять отримати більшість голосів на підтримку членства країни в Євросоюзі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів заявила, що Великобританія отримала не дуже багато преференцій, а британські прагнення до реформ навіть принесли деякі поліпшення для багатьох країн Євросоюзу.

Голова уряду Великобританії Девід Кемерон після досягнутої домовленості виголосив промову, в якій запевнив про потреби в подальших змінах Євросоюзу.

Президент Франції Франсуа Олланд зазначив, що в угоді між Євросоюзом і Великобританією немає ніяких відступів від європейських правил.