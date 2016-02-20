ЄС та Британія домовилися щодо подальшого перебування Об'єднаного Королівства в Співтоваристві

00:30, 20 лютого 2016
Світ
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Країни-члени Європейського Союзу та Великобританія досягли домовленостей щодо подальшого перебування Об'єднаного Королівства у складі Співтовариства. 

REUTERS

Про це написали президент Європейської Комісії Жан-Клода Юнкер та прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерун на свої сторінках у Twitter. 

"Досягнуто домовленостей між ЄС та Великобританією. Місяці важкої роботи з президентом ЄС та Європейським парламентом принесли результат. Щасливий. Справделиво для Великобританіі, справедливо для 27 держав ЄС", - написав Юнкер.

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У відповідності до запису Кемеруна, Великобританія отримає спеціальний статус в ЄС. "Я домовився надати Великобританії спеціальний статус в ЄС. Я буду це рекомендувати завтра на засіданні Кабінету", - написав він. 

Президент Європейської Ради Дональд Туск на своїй сторінці додав, що рішення було ухвалено "одностайно".

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Домовленості були досягнуті в рамках саміту ЄС, який тривав значно довше, ніж інші саме через переговори з Великобританією. 

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