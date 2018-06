ЄС та Британія домовилися щодо подальшого перебування Об'єднаного Королівства в Співтоваристві

Про це написали президент Європейської Комісії Жан-Клода Юнкер та прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерун на свої сторінках у Twitter.

"Досягнуто домовленостей між ЄС та Великобританією. Місяці важкої роботи з президентом ЄС та Європейським парламентом принесли результат. Щасливий. Справделиво для Великобританіі, справедливо для 27 держав ЄС", - написав Юнкер.

#UKinEU Deal done. Months of hard work w/ @eucopresident + cooperation w/ @Europarl_EN paid off. Happy. Fair for UK, fair for 27 #EU States

У відповідності до запису Кемеруна, Великобританія отримає спеціальний статус в ЄС. "Я домовився надати Великобританії спеціальний статус в ЄС. Я буду це рекомендувати завтра на засіданні Кабінету", - написав він.

I have negotiated a deal to give the UK special status in the EU. I will be recommending it to Cabinet tomorrow. Press conference shortly.