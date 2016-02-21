Клінтон перемогла на праймеріз у Неваді

Клінтон розраховувала на впевнену перемогу в Неваді, де її підтримують латиноамериканські виборці та інші представники расових меншин, повідомляє Бі-Бі-Сі.

"За попередніми даними, вона набирає 52% голосів, тоді як її суперник Берні Сандерс - 48%", - йдеться в повідомленні.

Тим часом на праймеріз в Південній Кароліні фаворит електоральних рейтингів Дональд Трамп протистоїть сенаторові від Техасу Теду Крузу.

Голосування цієї суботи може стати вирішальним напередодні "супервівторка" 1 березня.

В цей день 15 штатів оберуть свого кандидата від республіканців і демократів, які будуть боротися за президентський пост 8 листопада.

Хіларі Клінтон, що раніше перемогла на попередньому голосуванні в Айові, але програла Берні Сандерсу в Нью-Гемпширі, вже оголосила про свою перемогу в Неваді в "Твіттері". Вона подякувала своїм виборцям, написавши "Це ваша перемога".

Аналітики очікували впевненої перемоги Клінтон в Неваді, проте сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, приманивший молодих виборців гаслами про безкоштовну освіту, виступив на кокусах значно краще, ніж передбачалося.

За даними опитувань на вході до виборчих дільниць, за Сандерса голосували три чверті виборців у віці 45-ти років і молодше, тоді як за Клінтон - дві третини виборців старше 45-ти, передає видання.

У цьому штаті обидва претенденти боролися за голоси афро-американців, чи латиноамериканців і американців азіатського походження, які разом складають близько 50% населення Невади.

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Тоді як в Південній Кароліні прихильники республіканців обирали свого кандидата на посаду в Білому домі. Голосування завершилося о 19:00 за місцевим часом (02:00 за київським часом).

Лідери мають за плечима по одній перемозі - Дональд Трамп виграв у Нью-Гемпширі, а Тед Круз - в Айові.

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Наступним випробуванням для Хіларі Клінтон стануть демократичні праймеріз в Південній Кароліні 27 лютого. Республіканці проведуть своє голосування в Неваді у вівторок.