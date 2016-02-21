Майже половина британців висловились за збереження членства в ЄС - опитування

Як передає Газета.ру, про це повідомляє Daily Mail.

За даними опитування, проведеного виданням, 33% британців вважають, що країна повинна вийти з Євросоюзу, тоді як 48% підтримують ідею збереження за Великою Британією статусу країни - учасниці ЄС.

Раніше повідомлялося, що референдум із збереження Великої Британії в ЄС відбудеться 23 червня.

Читайте такожПрем'єр-міністр Великобританії назвав дату референдуму про членство в ЄС

Як повідомляв УНІАН, країни-члени Європейського Союзу і Велика Британія досягли домовленостей про подальше перебування Сполученого Королівства у складі Співдружності.

Відповідно до запису в Twitter прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона, Велика Британія отримає спеціальний статус в ЄС. «Я домовився про надання Великій Британії спеціального статусу в ЄС. Я рекомендуватиму це на засіданні Кабінету», - написав він.

Президент Європейської Ради Дональд Туск на своїй сторінці зазначив, що рішення було прийнято «одноголосно».

Домовленостей було досягнуто в рамках саміту ЄС.