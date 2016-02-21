Майже половина британців висловились за збереження членства в ЄС - опитування
Кількість громадян Великої Британії, які підтримують збереження за країною статусу члена Європейського Союзу, на 15% перевищило кількість тих, хто планує проголосувати за вихід з ЄС на майбутньому референдумі.
Як передає Газета.ру, про це повідомляє Daily Mail.
За даними опитування, проведеного виданням, 33% британців вважають, що країна повинна вийти з Євросоюзу, тоді як 48% підтримують ідею збереження за Великою Британією статусу країни - учасниці ЄС.
Раніше повідомлялося, що референдум із збереження Великої Британії в ЄС відбудеться 23 червня.
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Як повідомляв УНІАН, країни-члени Європейського Союзу і Велика Британія досягли домовленостей про подальше перебування Сполученого Королівства у складі Співдружності.
Відповідно до запису в Twitter прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона, Велика Британія отримає спеціальний статус в ЄС. «Я домовився про надання Великій Британії спеціального статусу в ЄС. Я рекомендуватиму це на засіданні Кабінету», - написав він.
Президент Європейської Ради Дональд Туск на своїй сторінці зазначив, що рішення було прийнято «одноголосно».
Домовленостей було досягнуто в рамках саміту ЄС.