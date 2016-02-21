У Дамаску жертвами серії вибухів стали близько 60 осіб
17:53, 21 лютого 2016Світ
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У Сирії в передмісті Дамаска Сеїда Зейнаб сталося кілька вибухів.
REUTERS
Загинули, щонайменше, 60 осіб, повідомляє агентство Reuters з посиланням на сирійське телебачення.
Відзначається, що вибухи сталися поруч з шиїтським храмом, передає Радіо Свобода.
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Раніше в неділю повідомлялося про два вибухи у сирійському місті Хомс, жертвами яких стали близько п'ятдесяти осіб, десятки поранені. Більшість загиблих – мирні жителі.
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