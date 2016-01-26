У сирійському Хомсі внаслідок теракту загинули 22 людини (фото)

Губернатор Хомса повідомив, що спочатку вибух стався в автомобілі біля пропускного пункту сил безпеки, потім пояс із вибухівкою активував смертник, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на державне телебачення Сирії.

Читайте такожАрмія Асада за підтримки російської авіації зайняла стратегічне місто в сирійській Латакії

Телекомпанія Al-Mayadeen, що базується в Лівані, показала кадри, зняті після нападу, з яких видно сильно пошкоджені крамниці і квартири.

Як повідомляв УНІАН, збройні формування президента Сирії Башара Асада за підтримки авіації повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації (ПКС ЗС РФ) 30 грудня продовжували спроби розширити підконтрольні території у провінціях Дераа, Латакія та Хомс.