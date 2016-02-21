Папа Франциск закликав усіх світових лідерів скасувати смертну кару

Виступаючи перед паломниками на площі Св. Петра в Римі, папа сказав, що заповідь "не вбий" відноситься до всіх - як до невинних, так і винних.

"Навіть у злочинців є право на життя, дане ним Богом", - сказав Франциск.

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Читайте такожРосійська служба ВВС

З початку свого перебування на посаді папа Франциск не раз виявляв інтерес до долі ув'язнених, він регулярно відвідує тюрми.

Під час свого недавнього візиту в Мексику папа відвідав ув'язнених в'язниці в Сьюдад-Хуарес.