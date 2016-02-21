Папа Франциск закликав усіх світових лідерів скасувати смертну кару
19:45, 21 лютого 2016Світ
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Папа Римський Франциск закликав усіх світових лідерів продемонструвати свою мужність і не приводити в цьому році у виконання смертні вироки.
REUTERS
Виступаючи перед паломниками на площі Св. Петра в Римі, папа сказав, що заповідь "не вбий" відноситься до всіх - як до невинних, так і винних.
"Навіть у злочинців є право на життя, дане ним Богом", - сказав Франциск.
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Читайте такожРосійська служба ВВС
З початку свого перебування на посаді папа Франциск не раз виявляв інтерес до долі ув'язнених, він регулярно відвідує тюрми.
Під час свого недавнього візиту в Мексику папа відвідав ув'язнених в'язниці в Сьюдад-Хуарес.
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