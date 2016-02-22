Чехія хоче відправити військових до східних кордонів НАТО

Чехія має намір відправити 100 солдатів на східний фланг НАТО, щоб підтримати зміцнення кордонів альянсу з Росією з боку Польщі та країн Балтії, про це заявив чеський міністр оборони Мартін Стропницький, передає DT.ua з посиланням на Reuters.

За його словами, мова йде приблизно про роту солдатів, сотню людей, які приєдналися б до контингенту альянсу. Стропніцький в ефірі чеського телебачення також заявив, що бригада НАТО буде посилена чеськими військами в другому півріччі 2016 року.

Глави Міноборони країн-членів Північноатлантичного альянсу 10 лютого погодили план нарощування сил на сході Європи у зв'язку з агресивною зовнішньою політикою РФ. Повідомлялося, що НАТО розширить присутність на схід для захисту союзників. Міністри оборони країн-членів НАТО домовилися про розширення передового присутності в Східній Європі, заявив генсек альянсу Йенс Столтенберг.

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Генсек НАТО підкреслив, що на даний момент така необхідність обумовлена більш складною ситуацією в області безпеки, що, зокрема, викликано "більш жорсткою позицією Росії, яка вкладає великі кошти в оборону".

НАТО раніше оголосило про створення командних пунктів у шести країнах Європи. Видання The Telegraph повідомляло, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у вівторок, 9 лютого, обговорювався новий план нарощування військового контингенту в країнах Балтії, Центральної та Південної Європи з метою протистояння гібридним військовим загрозам або повноцінної окупації Росією. Авторитетне видання The Wall Street Journal писало, що НАТО розробляє нову стратегію для прискорення процесу прийняття рішень і поліпшення процесу реагування на нетрадиційні види війни, які Росія використовувала в Криму і на сході України.