Нуланд провела зустріч у Варшаві з питань зміцнення східного флангу НАТО

Про деталі переговорів повідомив відповідальний за міжнародні контакти міністр в канцелярії президента країни Кшиштоф Шчерскій, повідомляє ТАСС з посиланням на Польське агентство друку.

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За його словами, вони говорили про прийняті напередодні міністрами оборони країн НАТО рішеннях про зміцнення східного флангу НАТО і їх реалізації на практиці.

Кшиштоф Шчерскій і Вікторія Нуланд обговорили також плани США виділити до 2017 року $3,4 млрд на збільшення кількості важкого озброєння, техніки та іншого обладнання в Центральній і Східній Європі. "Ми раді, що США повертаються до Європи після періоду відведення військ", - сказав Шчерскій.

Іншою темою переговорів Вікторії Нуланд в польській столиці став також майбутній у Варшаві на початку липня саміт НАТО. "Ми погодилися, що альянс, а не зовнішні гравці, повинен бути здатний самостійно визначати рівень безпеки в цьому регіоні", - зазначив Кшиштоф Шчерскій.

Візит Вікторії Нуланд до Польщі носить неофіційний характер. Як інформують польські ЗМІ, крім переговорів в канцелярії президента, вона зустрінеться також з представниками уряду республіки. "Візит Нуланд важливий для Польщі. Він перш за все підтверджує, що польсько-американські відносини стають все ближчими, а це має ключове значення в контексті наших цілей, пов'язаних із самітом НАТО і постійною присутністю військ союзників, в тому числі з США, на нашій території", - цитує газета "Річ посполита" слова одного з польських дипломатів.