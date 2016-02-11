Нуланд провела зустріч у Варшаві з питань зміцнення східного флангу НАТО
Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд відвідала Польщу для обговорення питань безпеки. Зокрема рішення НАТО про зміцнення свого східного флангу.
Про деталі переговорів повідомив відповідальний за міжнародні контакти міністр в канцелярії президента країни Кшиштоф Шчерскій, повідомляє ТАСС з посиланням на Польське агентство друку.
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За його словами, вони говорили про прийняті напередодні міністрами оборони країн НАТО рішеннях про зміцнення східного флангу НАТО і їх реалізації на практиці.
Кшиштоф Шчерскій і Вікторія Нуланд обговорили також плани США виділити до 2017 року $3,4 млрд на збільшення кількості важкого озброєння, техніки та іншого обладнання в Центральній і Східній Європі. "Ми раді, що США повертаються до Європи після періоду відведення військ", - сказав Шчерскій.
Іншою темою переговорів Вікторії Нуланд в польській столиці став також майбутній у Варшаві на початку липня саміт НАТО. "Ми погодилися, що альянс, а не зовнішні гравці, повинен бути здатний самостійно визначати рівень безпеки в цьому регіоні", - зазначив Кшиштоф Шчерскій.
Візит Вікторії Нуланд до Польщі носить неофіційний характер. Як інформують польські ЗМІ, крім переговорів в канцелярії президента, вона зустрінеться також з представниками уряду республіки. "Візит Нуланд важливий для Польщі. Він перш за все підтверджує, що польсько-американські відносини стають все ближчими, а це має ключове значення в контексті наших цілей, пов'язаних із самітом НАТО і постійною присутністю військ союзників, в тому числі з США, на нашій території", - цитує газета "Річ посполита" слова одного з польських дипломатів.