Саміт G7 у 2017 році відбудеться у Флоренції

Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці. "Саміт "сімки" 2017 року пройде у Флоренції", - сказав італійський прем'єр. Він додав, що до моменту відкриття саміту, в ряді країн пройдуть вибори глав держав, передає ТАСС.

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За повідомленнями ЗМІ, в порядку саміту G7 можливо буде включено вимогу про денуклеаризації КНДР. Такий крок може зробити прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе на тлі заяви Пхеньяна про проведення 6 січня випробування водневої бомби.

Минулий саміт G7 проходив 7-8 червня 2015 в замку Эльмау в Німеччині. Тоді обговорювалися питання захисту клімату, торгівля, боротьба з тероризмом. Також на порядку денному були ситуації на Україні та Греції. Це була друга за рахунком зустріч світових лідерів, походившая без участі Росії, яку виключили з цієї організації за анексію Криму.