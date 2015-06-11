Байден: США та інші країни G7 готові ввести нові санкції проти Росії

Про це повідомив віце-президент США Дзозеф Байден після зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, пише РИА Новости.

"Віце-президент зазначив, що США та їх союзники по "сімці" готові при необхідності ввести серйозні додаткові санкції як відповідь на дії Росії", — йдеться в повідомленні Білого дому з цього приводу.

Читайте такожСенатори США в черговий раз закликають Обаму збільшити допомогу УкраїніТакож Байден підкреслив "націленість США та їх партнерів по "сімці" на продовження тиску на Росію до повного виконання Мінських домовленостей, включаючи повернення української частини кордону під контроль України, а також виведення всіх російських солдат і зброї з території України".

У повідомленні також вказується, що сторони обговорили "програму реформ". Зокрема, йшлося про "необхідність продовження просування вперед у боротьбі з корупцією". Крім того, обговорювалися "інші заходи, які будуть сприяти стабільності та зростанню, а також залученню додаткових інвестицій в Україну", — зазначили в Білому домі.

Читайте такожПутін про G7: "Це не організація. Це так - клуб за інтересами" Як повідомляв УНІАН раніше, міністр фінансів США Джейкоб Лью зустрівся у вівторок з прем'єром України Арсенієм Яценюком і міністром фінансів Наталією Яресько та запевнив їх, що країни "Великої сімки" готові ввести нові санкції проти Росії.