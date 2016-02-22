США і Росія домовилися про припинення вогню у Сирії з 27 лютого - ЗМІ

За інформацією дипломатичних джерел телеканалу Al Jazeera з цілого ряду країн, Росія і США досягли угоди про режим припинення вогню в Сирії, повідомляє РБК.

Згідно з домовленістю, режим припинення вогню повинен вступити в силу 27 лютого. Інформацію про домовленості підтвердили і дипломатичні джерела агентства Reuters.

Виняток, за інформацією Al Jazeera, зроблено для позицій терористичних організацій «Ісламська держава» і «Джебхат ан-Нусра».

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Як наголошується в повідомленні телеканалу, тепер Росія і США повинні переконати всі сторони сирійського конфлікту підписати цю угоду. За даними кореспондента Al Jazeera, найближчим часом про досягнуту домовленість оголосить держсекретар США Джон Керрі.

Як повідомляє агентство Reuters, про угоду щодо режиму припинення вогню заявили і представники сирійської опозиції. Координатор вищого комітету з переговорів сирійської опозиції Ріад Хіджаб заявив, що існує угода про тимчасове перемир'я в Сирії «у відповідності з міжнародними гарантіями».

Як відомо, попередня домовленість про припинення вогню не спрацювала. Учасники Міжнародної групи підтримки Сирії, яка діє під егідою ООН, 12 лютого досягли угоди про припинення бойових дій протягом тижня. Однак цього не сталося.